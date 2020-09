Coronavirus in Italia, 14 morti e 1.434 nuovi positivi con 96mila tamponi. Salgono ancora le terapie intensive

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in Italia, ildel. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore(ieri erano stati 1.370 con 92.403 tamponi): 14 invece i decessi (ieri erano stati 10). Con 471 dimessi/guariti in più, gli(945 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 796 unità).LEGGI ANCHE:Il, mentre il numero totale dei casi è di 281.583, con 1.434 nuovi positivi in più (ieri erano stati 1.370). Dei 14 morti 3 vengono dalla Lombardia e dal Veneto, 2 dall’Emilia Romagna e dalla Toscana e 1 da Liguria e Campania. Oltre 200 casi in due regioni (Lombardia 218 e Campania 203), 175 casi nel Lazio, 112 in Piemonte, 110 in Emilia Romagna. Solo la Val d’Aosta a contagio zero.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 281.583 (1.370 in più rispetto a ieri), di cui 35.577 morti e 211.272 guariti o dimessi, 471 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dinel nostro Paese è 34.734, ieri era di 33.789, unSono 150(+7). I, 18 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 32.806 (920 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 9.460.203, di cui 95.990 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 92.403). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 5.699.709. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.