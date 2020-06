Coronavirus, 56 morti e 393 nuovi casi positivi: 272 solo in Lombardia. Sei regioni ferme a contagio zero

Ultimo aggiornamento: 18:06

In Italia altre 56 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 34.223. Ieri il dato era di 53. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi venerdì 12 giugno. Dei 56 decessi registrati oggi 31 provengono dalla Lombardia, 8 dal Piemonte, 5 dal Lazio, 4 dall'Emilia Romagna, 3 dal Veneto, 2 dalla Liguria, 2 dalla Puglia, 1 dalla Toscana. Zero morti nelle Marche, in Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta.Con 70.920 tamponi (oltre 8mila in più), in leggero aumento rispetto ai 379 di ieri).(con circa 1.500 tamponi in più), 33 in Emilia Romagna, 31 in Piemonte e 27 nel Lazio ancora alle prese con gli effetti del cluster all'Irrcs San Raffaele di Roma. Si mantiene sempre contenuta la situazione nel resto d'Italia con sei regioni a contagio zero: Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria e Sicilia. Da segnalare che la Regione Campania ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendo dal totale 230 unità. La segnalazione di un caso positivo nelle ultime 24 ore porta l’aggiornamento regionale odierno a - 229. La discrepanza nella somma finale presente nella tabella è legata a questo dato.Con 1.747 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese scende a 28.997, con una diminuzione di 1.640 unità. Sono 227 i malati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri, e 3.893 i ricoverati con sintomi, 238 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 236.305 (163 in più rispetto a ieri sottraendo i 229 della Campania), di cui 34.223 morti e 173.085 guariti o dimessi, 1.747 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 28.997 persone, ieri era di 30.637, una diminuzione di 1.640 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.514.441, 70.620 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.784.196. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 227 i malati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri. Di questi, 97 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 3.893, 238 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 24.877 (-1.393).