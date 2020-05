Coronavirus, 194 morti e 1.034 casi in più: boom di guariti, i positivi sono tremila in meno

In Italia altre 194 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 30.395. Ieri il dato era di 243. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi sabato 9 maggio. Nuovo calo di vittime e nuovo cali di casi postivi, oggi 1.083 rispetto ai 1.327 di ieri. Forte aumento dei guariti o dimessi, oggi oltre 4mila, con il totale che supera quota centomila arrivando a 103.031. Di conseguenza calano anche gli attualmete positivi presenti nel nostro Paese scesi a quota 84.842, oltre tremila in meno.

Nuova forte flessione dei posti letto occupati in terapia intensiva che ora sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, e dei ricoverati con sintomi, 802 in meno. I tamponi in più sono quasi 70mila.

Dei 194 morti oggi 85 sono in Lombardia, che registra la metà dei casi positivi in più rispetto al dato nazionale, 26 sono in Piemonte (con 181 casi), 30 in Emilia Romagna. Queste tre regioni insieme contano 141 morti.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 218.268 (1.083 in più rispetto a ieri), di cui 30.395 morti e 103.031 guariti, 4.008 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 84.842 persone, ieri era di 87.961, un diminuzione di 3.119 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.514.234, 69.171 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.645.076, 36.091 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 1.034 i malati in terapia intensiva, 134 in meno rispetto a ieri. Di questi, 330 sono in Lombardia (-70). I ricoverati con sintomi sono 13.834, 802 in meno rispetto a ieri, e 69.974 72.157 (-2183) sono quelli in isolamento domiciliare.

