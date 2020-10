Coronavirus, in Lombardia 29 morti e 4.125 nuovi positivi: superati 150 posti in terapia intensiva, riapre l'ospedale in Fiera di Milano

Sono esattamente gli stessi di ieri, cioè 4.125, i nuovi positivi in Lombardia con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all'11,5%, in leggera crescita rispetto a ieri (11.3%). Sono 29 i decessi per un totale complessivo di 17.152 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono in crescita sia i ricoveri in terapia intensiva (+22, 156 in totale) che negli altri reparti (+174, 1.695). Sempre molto colpita la città metropolitana di Milano con 2.031 casi, di cui 917 a Milano città, ma preoccupano anche le province di Varese (393), Como (328), Monza e Brianza (298) e Brescia (194).



Il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato oggi quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l’ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti.





