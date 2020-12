Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 8 dicembre: 634 morti e 14.842 casi in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 8 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.842 con 149.232 tamponi (ieri erano stati 13.720 con 111.217 tamponi). 634 i morti (ieri erano stati 528). Con 25.497 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano a 737.525 (11.294 in meno rispetto a ieri, quando c'era stato un lieve incremento di 6.487 unità). La percentuale nazionale di positivi sul totale dei tamponi è del 9,94%

APPROFONDIMENTI I DATI DI OGGI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 8 dicembre: 33... VIDEO Covid, Arcuri: «Ad oggi nessun vaccino approvato, studi aziende... CRONACA A Roma il bar in cui è vietato parlare di Covid

Leggi anche > Il bollettino del Lazio: 33 morti e 1.501 nuovi positivi

Il totale dei morti sale a 61.240. Il numero totale dei casi è di 1.757.394 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 634 morti di oggi 128 vengono dalla Lombardia, 113 dal Veneto, 59 dal Piemonte, 49 dall’Emilia Romagna, 36 dalla Sicilia e 35 da Campania e Toscana. La regione con più casi è il Veneto con 3.145, seguita da Lombardia (1.656), Emilia Romagna (1.619), Lazio (1.501), Sicilia (1.148) e Campania (1.080). La regione con la percentuale più alta è il Veneto con il 20,17%, seguita dalla Sicilia (11,52%).

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf)



I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.757.394 (14.842 in più rispetto a ieri), di cui 61.240 morti e 958.629 dimessi e guariti, 25.497 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 737.525, ieri era di 748.819, un calo di 11.294 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 23.386.113, di cui 149.232 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 111.217). Il totale delle persone testate è di 13.622.814.

I ricoverati con sintomi sono 30.081, 443 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 704.099 (10.814 in meno). Sono 3.345 i malati in terapia intensiva (-37 rispetto a ieri quando erano 3.382) di cui 767 in Lombardia (-14), 341 nel Lazio (+1), 330 in Piemonte (-15), 319 in Veneto (+2), 253 in Toscana (dato invariato) e 234 in Emilia Romagna (-5). Per quanto riguarda i nuovi ingressi in terapia intensiva il dato peggiore è del del Veneto (+35), seguito da Lazio (+30), Lombardia (+26), Puglia (+17), Sicilia (+15) e Toscana (+13).

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA