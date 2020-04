Coronavirus, 525 morti e 3.786 casi più: la curva torna a salire, è l'effetto tamponi. Crollano i ricoverati: -750 in un giorno

ROMA - Sale di altre 525 vittime il bilancio dei morti in Italia per conseguenze derivate dal coronavirus. Ieri il dato era di 578. È quanto ha diramato il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 di giovedì 16 aprile.

Coronavirus, torna a impennarsi il numero dei morti: 21 in un giorno. Nelle Marche sono 785/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

La curva dei nuovi casi è tornata a salire, 3.786 in più rispetto ai 2.667 di ieri. È l'effetto tamponi: dopo il calo vertiginoso nei giorni di Pasqua, Pasquetta e del giorno successivo, i test effettuati hanno ripreso il ritmo intrapreso la settimana scorsa. Ieri 43.715 e oggi ben 60.999 (record da inizio emergenza) contro i 26.779 di martedì e i 36.717 di lunedì. Secondo il concetto che "più cerchi più positivi trovi" l'aumento delle persone positive in Italia è la diretta conseguenza.

La notizia rilevante è il crollo dei ricoverati con sintomi, 750 in meno rispetto a ieri, che si unisce all'ennesimo calo delle terapie intensive (143 in meno). Un dato che si riscontra anche in Lombardia, focolaio del Paese, 687 ricoverati con sintomi in meno in regione e 42 in meno in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 accertati in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 168.941 (3.786 in più rispetto a ieri), di cui 22.170 morti e 40.164 guariti, 2072 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 106.607 persone, ieri era di 105.418, un aumento di 1.189 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 1.178.403, 60.999 nell'ultimo giorno (Ieri erano 43.715).

