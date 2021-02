Coronavirus in Italia, bollettino domenica 21 febbraio: 232 morti e 13.452 contagi. Aumentano ricoverati e terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di domenica 21 febbraio. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.452 con 250.986 tamponi (ieri erano stati 14.931 con 306.078 tamponi). 232 i morti (ieri erano stati 251). Con 8.946 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 388.895, 4.272 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.175 unità. La percentuale di tamponi positivi è al 5,4% (ieri era stato del 4,8%).

Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 95.718. Dei 232 morti di oggi 50 vengono dalla Lombardia, 41 dall’Emilia Romagna, 18 dalla Sicilia15 da Lazio e Toscana, 10 Abruzzo. La Regione più colpita dal contagio è la Lombardia con 2.514 casi, seguito da Emilia Romagna (1.852) Campania (1.658), Lazio (1.048), Toscana (968), Piemonte (802) e Puglia (758).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.809.246, di cui 95.718 morti e 2.324.633 dimessi e guariti, 8.946 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 388.895, ieri erano 384.623, un aumento di 4.272 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 38.058.939, mentre il totale delle persone testate è di 18.939.451. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 250.986 (ieri erano stati 306.078).

Del totale dei positivi sono 368.997 quelli in isolamento domiciliare (+4.162), 17.804 ricoverati nei reparti ordinari (+79) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.094 (+31). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 125 (ieri erano 137): il dato peggiore è della Campania (18), seguita da Lombardia (16), Emilia Romagna (14), Piemonte (13) e Lazio (12).

