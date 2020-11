Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 29 novembre 2020. I primi dati dalle regioni

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 29 novembre 2020. Dalle ore 17 i dati nazionali. Intanto arrivano quelli delle singole regioni.

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi 29 novembre: 1.431 nuovi positivi nella notte e 9 vittime (ieri erano state 25). Stamani si segnalano due quote simboliche superate: quella dei negativizzati (oltre 60mila totali) e degli attualmente positivi che sono 79.711 e si apprestano a toccare la soglia degli 80mila su 143.589 contagiati totali dal 23 febbraio. Quindi il 60% circa dei contagi è avvenuto negli ultimi mesi con la seconda ondata. I ricoverati negli ospedali veneti sono 2.582 (-9 da ieri sera) e 331 i pazienti nelle terapie intensive (+4). E' quanto riporta il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di oggi 29 novembre.

In Toscana sono 908 i casi positivi in più rispetto a ieri (546 identificati in corso di tracciamento e 362 da attività di screening), su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 102.548 unità. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 56.403 (55% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.557.825, 14.376 in più rispetto a ieri, di cui il 6,3% positivo. Sono invece 6.096 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,9% è risultato positivo.

