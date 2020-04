Coronavirus, in Italia 143.626 casi e 18.279 morti. In un giorno 1.979 guariti e 610 vittime

ROMA - La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 9 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 143.626, dei quali 28.470 sono guariti e 18.279 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 96.877. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 1.615 persone; i guariti sono cresciuti di 1.979 unità; i deceduti di 610. Sono 3.605 i malati in terapia intensiva, 88 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 64.873 su 96.877: il 67% del totale. Eseguiti, in un giorno, 46.244 tamponi: il totale nazionale ora è di 853.369 tamponi.

