Bigliettaia muore di Covid dopo che un passeggero infetto le aveva sputato addosso

Un'addetta ai biglietti delle ferrovie britanniche è morta di Covid 19 dopo che un utente le aveva tossito e sputato addosso dicendo di essere malato di coronavirus. A denunciare la vicenda è il sindacato, scrive il sito della Bbc. La polizia ha aperto una inchiesta per rintracciare l'aggressore. Lo scorso marzo Belly Mujinga, 47enne di origine africana, era al lavoro con una collega alla Victoria station di Londra, quando entrambe sono state aggredite dall'uomo. Pochi giorni dopo le due donne si sono ammalate di coronavirus. La Mujinga, che già soffriva di problemi respiratori, è morta il 5 aprile dopo essere stata ricoverata in ospedale.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri quattro morti: c'è anche un ragazzo di 22 anni. Il dramma ad un passo dalle Marche



“Station ticket office worker dies with Covid-19 after being spat at...Belly Mujinga, 47, was on the concourse of Victoria station in London in March when a member of the public who said he had Covid-19 spat and coughed at her and a colleague.” https://t.co/8H1UQIw4Pu pic.twitter.com/0K4o6dp2hW

— Musa Okwonga (@Okwonga) May 12, 2020 >

Ultimo aggiornamento: 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA