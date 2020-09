Germania, 1.700 in quarantena dopo una festa con bambini provenienti da dieci scuole

Germania, l'allerta coronavirus non cessa nel Paese dove il numero di contagiati non accenna a calare. E si moltiplicano anche le storie legate all'imprudenza dei tedeschi nell'affrontare l'emergenza. Come la notizia che giunge nella città di Bielefeld, nel Nordreno-Vestfalia, dove dopo una festa di famiglia sono risultate positive 38 persone e circa 1700 sono state sottoposte a quarantena preventiva. Un focolaio di Coronavirus si è quindi sviluppato. Alla festa hanno infatti partecipato diversi bambini che provenivano da dieci scuole e 15 classi, ha spiegato in conferenza stampa il capo dell'unità di crisi locale.

Covid e lockdown , l'allarme viaggia a diversa intensità da un paese all'altro: in Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.135 casi di coronavirus, il dato più alto dallo scorso 16 giugno. Un dato allarmante in linea con i dati che arrivano anche dalla Spagna e dal Brasile.

Regole non rispettate. «Soltanto nel circuito scolastico sono in quarantena 800 scolari e 125 insegnanti», ha spiegato l'amministrazione locale che ha chiesto un più rigoroso rispetto delle regole: alla festa in questione, è stato sottolineato, non si è avuta la dovuta attenzione alle misure anticovid.

Covid, sempre più tedeschi preoccupati

Sempre più gente - un quarto circa della popolazione, il 3% in più che a giugno - si considera a rischio contagio da Coronavirus in Germania, ma non tutti adottano le misure di prevenzione. È quanto risulta da un sondaggio dell'Hamburg Centre for Health Economics (Hche), secondo cui il 45% mantiene le distanze di sicurezza, il 39 si attiene alle linee guida sui lavaggi frequenti delle mani e l'uso dei gel disinfettanti. Abbracci, baci e strette di mano stanno tornando a diffondersi, anche se il 58% ancora evita tutte queste forme di contatto, contro il 77 % di aprile.

