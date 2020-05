Aumentano i divorzi in Italia dopo la quarantena: coppie in crisi per lontananza o convivenza forzata

Boom di divorzi dopo il lockdown. Quello che si è verificato in Cina è accaduto anche in Italia: dopo la quarantena e la convivenza forzata in spazi ristretti per molte coppie alcuni hanno deciso di dirsi "basta" capendo che alcune relazioni sono ormai al capolinea.

LEGGI ANCHE:

Famiglia investe un sacco della spazzatura con il furgoncino e scopre che contiene un milione in contanti

Tra convivenze h24 e relazioni a distanza, non tutti gli amori sono riusciti a sopravvivere a questa quarantena. Se per i fidanzati lasciarsi è più semplice, le cose si complicano per i coniugi anche se il Consiglio nazionale forense (Cnf) ha acconsentito proprio negli scorsi giorni che le coppie che richiedono la separazione consensuale possano farlo ora anche via mail. Non è ancora possibile parlare con precisione di dati, ma diversi avvocati stanno registrando un aumento di richieste di separazione e divorzio dai propri clienti.

La convivenza forzara o la lontananza hanno messo in evidenza problemi latenti in alcune coppie, hanno esasperato situazioni che magari già da prima del lockdown non andavano. Il consiglio degli esperti resta quello di non prendere decisioni affrettate, sottolineando che il periodo della quarantena è stato un periodo straordinario e prima di procedere legalmente a separarsi sarebbe bene concedersi ancora qualche tempo dopo il ritorno alla normalità.



Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA