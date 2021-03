Emergenza Covid, il governo rimuove Arcuri e chiama Figliuolo: ecco chi è il nuovo commissario

Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid. Al suo posto il governo ha nominato Figliuolo. E all'ormai ex Commissario all'emergenza Covid sono arrivati i ringraziamenti da parte del governo.

CHI É IL NUOVO COMMISSARIO

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato da Draghi nuovo commissario all'emergenza Covid, è originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito. In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come Comandante delle Forze Nato in Kosovo (settembre 2014 - agosto 2015). Il generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze.

