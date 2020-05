Torna in cella il boss Antonino Sacco, 65 anni, con varie condanne per mafia e estorsioni. È il primo dei circa 400 che erano stati scarcerati per ragione di salute. Si tratta dunque del primo effetto del decreto approvato qualche giorno fa dal governo che impone ai magistrati di rivalutare i provvedimenti emessi. Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA