Covid in Lombardia, aumentano ancora i nuovi casi: +239. Quattro i decessi. Gallera: «Due terzi rientrano dall'estero»

Coronavirus. In Lombardia crescono i positivi al covid 19, +239 (+185 ieri) a fronte di 13.663 tamponi effettuati, aumentano anche i decessi (4) oggi mentre ieri non ne era stato registrato nessuno. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (14), così come quelli ricoverati nei reparti covid fermi a 148. Aumentano i guariti/dimessi (+29). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione sui contagi da coronavirus.

Per quanto riguarda le suddivisioni per provincia, Milano fa registrare 89 nuovi casi di cui 50 a Milano città, a cui segue Brescia con 46 casi, Bergamo con 32, Monza e Brianza con 16, Como con 14, Varese con 13, Lodi 7, Lecco 6, Pavia 5, Cremona e Mantova 4, mentre nessun nuovo caso viene registrato a Sondrio.

Gallera: no emergenza ma non abbassare la guardia. «Oggi registriamo 239 casi positivi. Di questi, 190 sono riferiti a persone che hanno meno di 50 anni. Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall'estero e i loro contatti diretti. L'incremento dei casi positivi in Lombardia va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. In tal senso, negli ultimi giorni, le percentuali della Lombardia sono in linea e spesso migliori di quelle di altre regioni». Lo afferma l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati relativi ai contagi da coronavirus registrati oggi in Lombardia.

«In tre giorni - spiega Gallera - grazie alle postazioni attivate all'aeroporto di Malpensa sono stati effettuati 4.200 tamponi. Solo oggi ne sono già stati fatti altri 1.200 e contiamo di arrivare a 2.000 entro sera. I primi 1800 esiti refertati hanno evidenziato 8 positività. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. A Linate invece sono stati eseguiti 760 tamponi in due giorni e allo spazio adiacente la fiera di Bergamo, 600 tamponi da ieri mattina per i passeggeri in arrivo allo scalo di Orio al serio».

