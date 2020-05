Nonna guarisce dal coronavirus a 103 anni e chiede una birra ghiacciata per festeggiare

Sconfigge il coronavirus a 103 anni e la prima cosa che chiede dopo la guarigione è una birra ghiacciata. Jennie Stejna, nonostante la sua veneranda età, considerata fattore di rischio importante, è riuscita a guarire dal covid, così ha voluto festeggiare la sua rinascita con un brindisi e la prima cosa che ha chiesto alla sua famiglia è stata una birra fresca.

LEGGI ANCHE:

Brusaferro avverte: «Apertura tra regioni sarà sfida. Dai dati si prevede una seconda ondata del virus».

La nonnina, nata in Polonia e residente da anni in Massachusetts, negli Usa, ha contratto il covid nella casa di cura in cui si trovava. É stata la prima paziente della struttura ma è stata da subito consapevole della gravità della sua situazione, come riporta la nipote Shelley Gunn, al punto che prima di andare in ospedale aveva salutato tutti i suoi familiari convinta che non li avrebbe più rivisti.

Dopo 3 settimane però la nonna ha iniziato a stare meglio e alla fine il suo tampone si è negativizzato ed è riuscita a guarire. Un vero miracolo per i medici, che hanno poi permesso ai familiari di farle visita. La prima richiesta di Jennie a quel punto però è stata una bella birra che nessuno le ha voluto di certo negare.

Ultimo aggiornamento: 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA