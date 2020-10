Fabrizio Corona positivo al Covid: «Febbre alta, a 39, per tre giorni». Fabrizio Corona lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere «la febbre alta, a 39, per tre giorni», avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona minaccia il suicidio: «Basta, è una vita che subisco ingiustizie»

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA