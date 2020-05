«Non ho schivato il covid 19, ma lo abbatterò»: Simona non ce l'ha fatta, morta di coronavirus

Cinquant’anni di Spinea, in provincia di Venezia. Tanti ne aveva Simona Corciulo sabato 9 maggio, quando ha esalato l’ultimo respiro su un letto della Terapia Intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. È lei, giovane mamma di due figli, l’unica croce registrata ieri dal bollettino di Azienda Zero in Veneto. «Non sono riuscita a schivarlo ma abbatterò anche questo».

Con queste parole Simona Corciulo ad aprile aveva fatto sapere agli amici di essere stata contagiata e tutti l’avevano incoraggiata, purtroppo però il virus non le ha dato scampo. La storia è riportata da Il Gazzettino.

