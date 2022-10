Corea del Sud, almeno 120 persone uccise dalla calca durante la festa di Halloween in centro a Seul VIDEO

La festa di Halloween in centro a Seul finisce in tragedia. Nella capitale della Corea del Sud, almeno 120 persone sono morte, uccise della calca creata dalle oltre 100mila persone presenti. La strage si è consumata in centro, nel quartiere di Itaewon, famoso per la movida. Sono invece 100 i feriti. Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha convocato una riunione di emergenza.

Seul, cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni, la calca avrebbe cominciato a spingere in avanti lungo una via stretta poco distante dall’Hamilton hotel. Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie, ma non c'è ancora un numero definitivo delle vittime. Secondo i media locali, gli arresti cardiaci avrebbero colpito soprattutto ragazze sui 20 anni.

Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti. Secondo quanto riferito, nella zona c'erano 100.000 persone che festeggiavano il primo evento di Halloween all'aperto senza mascherine dopo la pandemia.