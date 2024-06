Corea del Nord, ancora palloni di rifiuti verso il Sud: prosegue la guerra della spazzatura. Cosa c'è dietro?

La Corea del Nord ha inviato di nuovo nel Sud palloni pieni di immondizia. Lo hanno reso noto i comandi militari di Seul. «La Corea del Nord sta nuovamente facendo volare palloni (sospetti) che trasportano spazzatura verso il Sud», hanno affermato i comandi militari in un comunicato, consigliando alla popolazione di astenersi dal toccare i palloni se avvistati e di segnalarli alle autorità. La sfida dei palloni aerostatici tra le due Coree va avanti da giorni. I lanci di rifiuti dal Nord sono partiti dopo che attivisti del Sud hanno inviato sempre dal cielo centinaia di migliaia di volantini anti-comunisti, dollari e chiavette usb con musica e serie tv. L'anno scorso, la Corte costituzionale della Corea del Sud ha annullato una legge che criminalizzava l'invio di propaganda anti-Pyongyang, definendola un'indebita limitazione alla libertà di parola. Gli esperti affermano che ora non ci sono basi legali per il governo per impedire agli attivisti di inviare palloni in Corea del Nord. La potente sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ha deriso la Corea del Sud per essersi lamentata dei palloni con i rifiuti, affermando che i nordcoreani stavano semplicemente esercitando la loro libertà di espressione.

Accordo militare sospeso

Dopo i circa mille palloni mandati da Pyongyang al Sud la scorsa settimana con il favore del vento e pieni di immondizia e letame (anche di origine umana), il gruppo di disertori Fighters for a Free North Korea (Ffnk) ha annunciato di aver lanciato «questa mattina 200mila volantini» e altro verso il Nord, ha riferito l'agenzia Yonhap, secondo cui il leader dell'associazione Park Sang-hak ha detto che sono stati usati 10 palloni: «il nemico del popolo Kim Jong-un ha inviato sporcizia e spazzatura al popolo sudcoreano, ma noi disertori mandiamo verità e amore ai nostri compagni del Nord». Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha sospeso in settimana l'accordo militare con il Nord siglato nel 2018 per ridurre la tensione all'altezza del 38esimo parallelo in risposta ai palloncini di Pyongyang, che ha deciso domenica di fermare in via temporanea la campagna che sarebbe stata però ripresa se altri palloncini fossero stati rispediti.

La stretta

Il Paese eremita è estremamente sensibile al fatto che la sua gente possa accedere alla cultura popolare della Corea del Sud e, più in generale, avere contatti con l'esterno. Il presidente Yoon, tra l'altro, ha rincarato il monito al Paese eremita durante una cerimonia al Cimitero nazionale per il Memorial Day: ha assicurato che Seul non resterà inattiva di fronte alle provocazioni e ha promesso di proteggere le persone attraverso la solida prontezza militare e la forte alleanza con gli Stati Uniti. «La Corea del Nord, dopo aver sparato colpi di artiglieria nel mar Giallo e lanciato missili, ha recentemente compiuto una spregevole provocazione che farebbe vergognare di sé qualsiasi paese normale. Il governo non trascurerà mai la minaccia», ha affermato il presidente. In attesa della prevedibile reazione di Pyongyang, recenti immagini satellitari hanno mostrato scenari nuovi in una zona di 3 chilometri circa a ridosso del confine intercoreano più orientale e all'interno della zona demilitarizzata (Dmz). Secondo Nk News, sito di Seul molto informato sulle vicende del Nord, le operazioni potrebbero costituire una violazione dell'armistizio siglato dai due Paesi nel 1953 per porre fine alla Guerra di Corea. L'esame delle foto di Planet Labs hanno mostrato che lo sviluppo è maturato nelle ultime settimane e che parti delle costruzioni fatte si estendono oltre l'ultima recinzione di confine nordcoreano fin dentro la Dmz: potrebbero far parte degli sforzi di Kim in linea con la posizione più dura sposata verso il Sud, definito ormai «il primo nemico» di Pyongyang.