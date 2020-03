Coranavirus, sacerdote eroe a Bergamo: muore dopo aver ceduto il proprio respiratore a un giovane

BERGAMO - Coronavirus il sacerdote ha scelto di lasciarsi morire per salvare la vita di un giovane. In tempi di grandi sacrifici, in particolare da parte di medici e infermieri, c'è un religioso di 72 anni che ha fatto un passo estremo decidendo di cedere il proprio respiratore a una persona che aveva più possibilità di salvarsi. Si chiamava don Giuseppe Berardelli, caduto nell'ospedale di Lovere in provincia di Bergamo, nell'epicentro dell'epidemia.

Salvini

Un atto di eroismo, il sacrificio più grande. Don Giuseppe, una preghiera per te, aiutaci da Lassù. Così Matteo Salvini, che sui suoi canali social, rende omaggio al sacerdote.

