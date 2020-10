Coprifuoco, Conte: «Preoccupa l'aumento di casi, ma dobbiamo scongiurare lockdown generalizzato»

«Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario. C'è crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi in Europa e in Italia». Lo afferma il premier Giuseppe Conte, in collegamento con il Festival del Lavoro, parlando della situazione nel Paese, in particolare con le nuove misure del coprifuoco.

«Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Forti dell'esperienza della scorsa primavera, dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva e lavorativa, come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato», ha sottolineato il premier.

