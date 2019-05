Coppia si separa e litiga per il cane. Il tribunale: «Sei mesi con ciascuno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se non è un'equiparazione di unal figlio di una, poco ci manca. Un uomo e una donna, che si eranodopo oltre tre anni di relazione, erano finiti in tribunale senza essere riusciti ad accordarsi su chi dei due dovesse tenere ilche avevano preso insieme. E alla fine, un giudice ha deciso:, undi razza West Highland Terrier, passerà metà dell'anno con ciascuno dei due.È accaduto ad una coppia di, in Spagna:avranno, in un certo senso, l'affidamento condiviso del loro cane. Come riporta 20minutos.es , i due, al momento della separazione, avevano reclamato la proprietà delche avevano preso insieme quando erano andati a convivere. Anche se, stando ai documenti veterinari e alla registrazione presso l'anagrafe canina, la donna risulta essere legittima proprietaria.All'inizio il, di fronte al muro contro muro delle due parti, che non avevano la minima intenzione di trovare un accordo, aveva deciso di concedere laper quindici giorni ciascuno, ma poi ha deciso di ampliare quel periodo anel momento in cui Carlos aveva annunciato di essere sul punto di trasferirsi, con la sua nuova compagna, ad Alicante, a oltre 600 km di distanza da Valladolid.A pesare sul giudizio finale del tribunale civile sembrerebbe esserci stata anche la testimonianza di Diana T., la nuova compagna di Carlos. La donna ha infatti una figlia nata da una precedente relazione, che ha sviluppato un certo affetto nei confronti del cagnolino. Inoltre, davanti ai giudici, la donna ha spiegato: «Ho molti dubbi su come sia trattato da Silvia, ogni volta che viene da noi trema, sembra terrorizzato appena cade un oggetto, anche il più piccolo, e si nasconde nella vasca da bagno».