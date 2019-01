Contromano in tangenziale: schianto frontale tra un furgone e una Bmw

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrasullanord di, percorre almeno tre chilometri e si schianta frontalmente contro un altro mezzo. Grave incidente questa mattina, 13 gennaio: una persona è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Altri due feriti sono più lievi. Ad imboccare la tangenziale contromano sarebbe stato un uomo anziano alla guida del furgone, ma la dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto con vigili del fuoco e suem. Chiusa l'uscita della fornace Morandi, Code in entrambe le direzioni, in particolare in direzione Treviso.