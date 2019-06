Conte: «M5S e Lega dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto»

Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale permanente che mina la coesione» della maggioranza. «M5S e Lega dicano se vogliono proseguire nello spirito del contratto o se preferiscono riconsiderare questa posizione perché coltivano la speranza per una prova elettorale che confermi la loro forza o riscatti una loro sconfitta». Basta liti e provocazioni o rimetto il mandato, è la sintesi del messaggio di Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a un'esperienza di governo», ha esordito il premier ricordando il momento in cui ha accettato l'incarico da presidente del Consiglio. Il giuramento da presidente del Consiglio sulla Costituzione sarà «sempre il faro della mia azione come premier», ha assicurato ricordando che, nell'assumere l'incarico, ha giurato fedeltà alla Repubblica «e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione».«Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo. Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l'insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base dell'azione un vero e proprio contratto e che alla guida fosse stato posto una terza figura investita del compito di garanzia dell'attuazione del contratto e operare sintesi politica», ha detto Conte, passando ad elencare tutti i provvedimenti fatti finora dal governo.«L'esperienza di governo ha dovuto convivere con diverse tornate elettorali che ci hanno costretto a vivere in campagna elettorale permanente. Questo ha minato la coesione delle forze di governo. Avevo sottovalutato questo aspetto. Passa l'immagine di uno stallo di governo ma non è vero: abbiamo sempre continuato a lavorare per crescita, investimenti, semplificazione burocratica», ha proseguito Conte.Conte ha quindi annunciato una legge sul conflitto di interesse e una «rimodulazione del Fisco». Poi ha parlato di interventi per dare più sostegno alle famiglie con disabili e con molti figli perché «l'Italia rischia di diventare un Paese per vecchi». Conte ha quindi sottolineato la difficile manovra finanziaria da attuare in autunno. «Saremo richiamati a fare riforme delicate che richiedono coesione». Il premier ha quindi toccato il tema migranti sottolineando che è necessario «rendere più efficace il meccanismo dei rimpatri» e attuare politiche di integrazione.Conte ha convocato alle 17.30 a palazzo Chigi una riunione (poi slittata alle 20, dopo la conferenza stampa del premier) sul decreto sblocca cantieri per fare chiarezza sull'emendamento che la Lega ha presentato al Senato per sospendere per due anni il codice degli appalti. Alla riunione prenderanno parte i capigruppo M5s e Lega del Senato, i relatori, i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, i ministri Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli. Martedì scorso si è svolta una riunione di maggioranza proprio sugli emendamenti al decreto sblocca cantieri, ricordano fonti governative, e della proposta della Lega di sospensione del codice degli appalti non c'era traccia. È questa, viene spiegato, la ragione della convocazione della riunione.