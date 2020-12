Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento»

La riapertura delle scuole non andrà oltre il 7 gennaio. «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili» per il rientro dopo la Befana. «Ho raccomandato perché ci sia un'apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l'unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Porta a porta. «Dobbiamo ripartire con la didattica al distanza almeno al 50% per le scuole superiori di secondo grado, con il massimo di flessibilità».

