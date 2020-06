Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. La diretta dalle 18

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà oggi alle 18 una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, in cui dovrebbe fornire aggiornamenti sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus ormai ampiamente cominciata, nel giorno in cui sono ricominciati gli spostamenti tra le diverse regioni. Se fino a ieri infatti non era possibile muoversi da una regione all'altra senza una giustificazione, da oggi - con le pur presenti misure di sicurezza - gli spostamenti sono tornati liberi.

Il premier ha annunciato la sua conferenza stampa con un post sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Twitter. Su Leggo.it seguiremo le sue parole in tempo reale a partire dalle 18.



Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA