Conte, la conferenza di fine anno: «Entro aprile vaccinati 10-15 milioni di italiani». La diretta

Conte, la conferenza di fine anno da Villa Madama a Roma.

FUTURO DEL GOVERNO «Il premier non sfida nessuno, ha la responsabilità di una sintesi politica e di un programma di governo. Per rafforzare la fiducia e la credibilità del governo e della classe politica bisogna agire con trasparenza e confrontarsi in modo franco. Il passaggio parlamentare è fondamentale. Finché ci sarò io ci saranno sempre passaggi chiari, franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare e i protagonisti si assumeranno le rispettive responsabilità». Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando di un eventuale voto di fiducia in Parlamento al termine delle verifica.

VERIFICA «Dobbiamo assolutamente affrettare le risposte che il Paese attende, le risposte più urgenti. Oggi c'è l'approvazione della legge di Bilancio, il prossimo passagio urgente e il Recovery plan. Ci sono stati degli incontri ieri, dei contributi critici, adesso dobbiamo fare sintesi politica, è urgente, va fatta nei prossimi giorni, non valgono i giorni di festa - ha aggiunto il premier-. Dobbiamo dedicarci a questo, riportare nel Cdm, aprirci al confronto con le parti sociali, mandare il documento al Parlamento il prima possibile».

VACCINO «Quando inizieremo ad avere un impatto significativo potremo dire di aver concluso la fase uno (del piano vaccinale ndr), quando saranno vaccinate 10-15 milioni di persone, non credo prima di aprile». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno rispondendo ad una domanda su quando si potrà fare un primo bilancio del piano di vaccinazione anti-Covid.

