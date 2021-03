Covid, casi sospetti di variante brasiliana: allarme a Sassari, conferme solo tra 4 giorni

SASSARI - Allerta a Sassari per alcuni casi sospetti di variante brasiliana del Covid. Si tratta di contagi che in queste ore sono stati individuati dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari. La conferma sui possibili casi arriverà soltanto grazie all'attività di sequenziamento che il laboratorio, diretto da Salvatore Rubino, si appresta a realizzare con il macchinario a disposizione della struttura. È quanto riferisce in una nota l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

La scoperta in laboratorio

L'individuazione dei casi sospetti è stata fatta grazie alla disponibilità del laboratorio di un kit diagnostico che permette di discriminare tra variante inglese e varianti sudafricana e brasiliana.

«Al momento si tratta di casi di sospetta variante brasiliana del Covid - afferma Rubino -. Ma soltanto il sequenziamento dei campioni, secondo le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, potrà confermare la natura della variante. Saranno però necessari non meno di 4 giorni per una risposta certa».

Il laboratorio sta proseguendo, inoltre, con il sequenziamento della variante inglese del Covid. In queste ore sono stati individuati 65 nuovi casi provenienti da diverse località del Nord Sardegna.

