Il contadino finge di essere triste, la reazione del bestiame è commovente

Sui social network la reazione degli animali è da sempre un trend amatissimo da grandi e piccolini. Ma questa volta il video - diventato virale nelle ultime ore - il video girato da un contandino commuove il web. Christian Bucholz, un giovane che vive in una zona rurale nel Paraná occidentale, in Brasile, è uno studente di Medicina veterinaria della Pontificia Università Cattolica del Paraná e su TikTok ha finto di essere triste per vedere come avrebbe reagito il suo bestiame...

Si finge triste: la reazione del bestiame è commovente

Il protagonista del breve filmato, attraverso il suo profilo TikTok, vuole far vedere ai follower (e non solo) quanto gli animali siano sensibili e colmi di empatia. Il giovane s è seduto a terra con la testa tra le gambe piegate, come se stesse male o fosse molto triste.

E con i sottotitoli spiega: «Non pensavo che sarebbero stati così premurosi». Il grande cuore degli animali, capaci di provare emozioni e di dimostrarle. Due cani, notando così il ragazzo, corrono subito a sostenerlo. Poi si dirigono verso il bestiame, come se volessero avvertirlo. E a quel punto, come se i due cani avessero attirato l'attenzione dei bovini, uno di loro accorre subito da Christian. Lo osserva, lo annusa e fa battere la zampa, come se cercasse di confortarlo ricordandogli la sua presenza accanto a lui.

@christianbucholz80 nao imaginava que eles seriam tão atenciosos 🥰 ♬ Yellow - Coldplay

La reazione del web

Ma non finisce qui. L'animale inizia a strusciarsi con la testa, come per accarezzarlo. Dopo il supporto dell'animale, gli altri accorrono a loro volta. Prima un altro, poi un altro ancora: in totae sono 5 tra buoi e mucche, attorno al ragazzo. Tutti preoccupati per quanto stia accadendo al loro amico.

Una scena che ha commosso molti utenti del web e in tanti hanno voluto commentare: «Gli esseri umani non meritano gli animali. Così puro e indifeso, ma pieno di amore e compassione allo stesso tempo», scrive un utente. «Ho tenuto questo video nel mio cuore per sempre», ha scritto un altro.