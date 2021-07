Fa sparire 750mila euro dai conti della novantenne, arrestato ex consulente finanziario

ROVIGO - Un ex intermediario finanziario polesano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Rovigo per aver, in maniera fraudolenta, sottratto nel corso degli anni quasi 750mila euro ad una ultra novantenne.

Conto azzerato dall'intermediario finanziario

Le indagini sono state avviate dalla denuncia di un familiare della vittima insospettito dell'anomala gestione del patrimonio della parente ed era assente ogni minima rendicontazione. I finanzieri hanno così appurato che l'indagato, dopo aver acquisito la totale fiducia della malcapitata, prima come dipendente di una banca e in seguito come intermediario finanziario, anche dopo la sua cancellazione dall'albo, attraverso svariate operazioni bancarie (come bonifici online, giroconti effettuati in favore di società estere e prelievi di contante dalla carta bancomat) era riuscito ad azzerare i depositi bancari della donna. Le indagini hanno poi portato a scoprire che una una parte considerevole dei beni finanziari dell'anziana erano stati intestati all'indagato, mentre la restante parte era stata invece destinata a stranieri.

Appropriazione indebita aggravata

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rovigo - su richiesta del P.M. Francesco D'Abrosca - ha disposto nei confronti del responsabile la misura cautelare personale degli arresti domiciliari per il reato di appropriazione indebita aggravata, disponendo, altresì, il divieto di utilizzo di sistemi di collegamento telematico con istituti di credito. L'arrestato - un ex impiegato di banca che in seguito ha avviato una attività come libero professionista di consulente finanziario - residente nella provincia di Rovigo, risulta, altresì, indagato anche per gestione patrimoniale infedele.

