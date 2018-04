Bimba di 18 mesi muore nel suo lettino: «Soffocata dall'orsacchiotto di peluches»

Muore in culla il giorno del battesimo. La mamma se ne è accorta al risveglio

Lal'aveva mesa nelinsieme al suoin modo che riposasse serena come sempre, mai avrebbe pensato che potesse avvenire una simile tragedia. La piccola Connie Rose ènel sonno a solii, probabilmente proprio perchédal suo orsacchiotto.I fatti risalgono al marzo scorso, ma solo in questi giorni la madre, Dexy Leigh Walsh Dexy, dalla Scozia, ha trovato la forza di raccontare quello che è successo. Con grande dolore la mamma ha voluto mettersi a nudo per avvertire i genitori dell'enorme rischio che corrono i loro bambini così piccoli nel dormire con dei pupazzi. Dexy ha ammesso di usare i peluches per impedire che la figlia nel sonno sbattesse la testa contro il muro, così era solita metterli vicino alla sua testa. La bimba però nel sonno deve essersi girata e mettendo la faccia contro il pupazzo è andata in crisi respiratoria morendo.Quando la mamma è andata a svegliare Connie non c'era più nulla da fare: ha provato con le manovre di rianimazione ma la picccola non era minimamente reattiva: «Ho incolpato me stessa. Tutto quello a cui penso ora è che se avessi lasciato vuoto il lettino sarebbe ancora qui forse con solo un piccolo bozzo sulla testa», ha ammesso Dexy che ha creato una pagina Facebook in memoria della sua bambina: «Per questo chiedo a ogni genitore di non cercare di riempire lettini e cullette con cose morbide per non farli sbattere. Per favore lasciateli vuoti, spostate tutto perché potreste ritrovarmi come me ad avere il più grande rimpianto della vita».