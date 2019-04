Muore a due mesi dopo un malore in culla: forse ucciso da un rigurgito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Una corsa dell'ambulanza in piena notte nella. I disperati tentativi di strappare alla morte unagonizzante nella sua culla. Tutto inutile, il neonato, un maschietto, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Quando i sanitari allertati dai genitori sono giunti nell'abitazione il bambino aveva un rivolo di latte che gli usciva dalle labbre. Non si esclude che ad uccidere il piccolo possa essere stato un rigurgito durante la notte. Ma solo l'autopsia potrà fare piena chiarezza sulle cause del decesso.