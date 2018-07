Trovata morta in casa sì è uccisa con i farmaci Accanto la madre ferita

CONEGLIANO - Tragedia in via Vital a Conegliano scoperta alle prime luci dell'alba: una donna di 57 anni è stata trovata morta, pare suicida dopo aver ingerito dosi massicce di farmaci.

La madre 88enne è agonizzante e presenta ferite da arma da taglio, pare un coltello. E' stata portata in ospedale

L'ipotesi prevalente è che si sia trattato di tentato omicidio e successivo suicidio. Indagano i carabinieri.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, attirati dai rumori e dai lamenti dell'anziana.

