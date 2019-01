La conduttrice e la bizzarra scollatura diventata virale: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unasta diventando chiacchieratissima in tutto il mondo, nelle ultime ore, a causa di un piccolo 'fail' avvenuto durante una messa in onda. In molti, infatti, hanno notato qualcosa di strano neldi, anchorwoman australiana che conduce il tg 9 News.La scollatura, infatti, non è sfuggita a molti telespettatori e utenti sul web: la forma, infatti, ricorda molto quella di un organo genitale maschile stilizzato. Il vestito con la, inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo. Come se non bastasse, gli utenti dotati di miglior memoria hanno anche fatto notare come, nel 2016, un'altra collega e connazionale di Samantha, Natarsha Belling, aveva indossato lo stesso abito con una scollatura identica.L'ironia del web si è sprecata, mal'ha presa con filosofia: «Non ci avevo fatto proprio caso, al momento di scegliere quella giacca. Vedendola dopo, sullo schermo... non potevo smettere di ridere». Alla fine, Samantha ha ironizzato così: «Potrei mettere quel vestito in un'asta online, potrebbe essere un pezzo unico per qualche collezionista».