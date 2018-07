Ai domiciliari suona al carcere: «Voglio una cella perchè a casa ho caldo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - “Finire al fresco” è il modo più comune di dire “entrare in carcere”: per quanto assurdo possa apparire è quanto hal’altra notte il moldavo, condannato in luglio dal tribunale di Vicenza ai domiciliari (con permesso di uscita) per il. Attorno alle 3 di venerdì gli agenti in servizio notturno alhanno sentito suonare il campanello e sono trasecolati dalla sorpresa nel sentire V.C. chiedere: «Voglio una cella,e non riesco a dormire». La polizia penitenziaria l'ha accontentato e per lui il tribunale ha revocato il beneficio: resterà in carcere per scontare gli ultimi giorni, almeno fino ad agosto. Sulla curiosa richiesta del moldavo che ha una compagna è forte il sospetto che abbia preferito una cella a una convivenza che si è fatta complicata.