Pestarono due fratelli senza alcun motivo: condannati quattro poliziotti

VENEZIA - Secondo il giudice fu un pestaggio in piena regola, senza motivo, quello subito, la sera del 2 aprile 2009, in fondamenta dei Cereri, a Venezia, dai fratelli Tommaso e Nicolò De Michiel. I quattro poliziotti che, dopo un controllo, li caricarono a forza su una volante lagunare e li portarono in Questura, a Santa Chiara, sono stati condannati a pene comprese tra tre anni e tre mesi e tre anni e sei mesi di reclusione in quanto riconosciuti responsabili del reato di lesioni.



Assolti, invece, i due fratelli De Michiel dal reato di resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti dovranno anche risarcire i danni provocati ai due fratelli. La condanna penale si prescriverà tra poche settimane (quando saranno trascorsi 8 anni e 9 mesi dai fatti), ma i risarcimenti saranno ugualmente dovuti, sempre che la sentenza non venga ribaltata in appello.

