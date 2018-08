Conchiglie mania, cavigliera e orecchini: ecco il gioiello più desiderato dell'estate

di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quest’estate ivengono direttamente dal. Alle orecchie, al collo e non solo, lesono diventate i più preziosi degli accessori. Dopo aver indossato piccoli e grandi cerchi e nappine colorate la tendenza vede il simbolo della bella stagione per antonomasia trasformarsi inda portare ine sfoggiare sullaIl trend, che già visse un momento felice negli anni 2000, è stato subito ben accolto da fashion blogger e celebrity che a suon di selfie tra Positano e Malibu, confermano l’abbinamentocome vincente. In Sardegna Chiara Ferragni sceglie la collana,di varie lunghezze. Sulla stessa isola Chiara Biasi indossa la, vero e conclamatodell’estate. Gli anelli e i ciondolida indossare ai lobi o come charme, sono tesori da scovare ai mercatini artigianali o, in alternativa, online, sul sito di Wanderlust Factory, riferimento romano per le anime bohèmien.E per chi non ne avesse abbastanza, gusci di conchiglia prendono le sembianze anche dida stringere in vita, per portare un po’ di mare anche in giro per la città.