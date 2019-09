Con l'auto contro un camion: muore un uomo di 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 60 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la statale 16, che collega Foggia San Severo . La sua auto si è scontrata con un camion: inutili i soccorsi.Sul posto, per liberare la vittima dalle lamiere, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. I rilievi del caso, invece, sono affidati agli agenti della Polizia Stradale . Ferito, ma non in modo grave, anche l'autotrasportatore, un 37enne di Orta Nova.