Creato il computer più piccolo al mondo: più piccolo di un granello di sale

Con una misura diper lato quello creato dall'è il. Qualche mese fa un'altra grande azienda di, l', aveva annunciato di aver creato uncome un “granello di sale”.Ovviamente ilcreato dall'ha battuto quello dell'IBM, che non è mai stato presentato. “Non siamo sicuri se dovrebbero essere chiamati computer o no. Per noi l'importante è sapere se hanno la minima funzionalità richiesta” ha detto, professore di ingegneria elettrica e informatica, che ha guidato lo sviluppo delinsieme a. Non esistonorichiesti dallaper la definizione di computer, ma questo piccolo dispositivo sarà in grado di: rilevare laall'interno dell'e l'eventuale presenza di, analizzare da, studiare ie visualizzare possibili“Poiché il sensore di temperatura è piccolo e biocompatibile, possiamo impiantarlo negli animali da laboratorio e vedere che le cellule tumorali crescono intorno ad esso. Stiamo usando questo sensore di temperatura per studiare le variazioni di temperatura all'interno di un tumore rispetto al tessuto normale ed è grazie a questo che possiamo capire se una terapia sta funzionando o meno” ci dice, professore di radiologia e ingegneria biomedica che ha collaborato alla nascita del piccolo computer, sulle possibili scoperte che potrebbero essere fatte implementandolo.