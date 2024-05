Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea multate per 150 milioni: nel mirino il pagamento per il bagaglio a mano

Multe salate a quattro compagnie aeree da parte del governo spagnolo per pratiche considerate illecite, come quella di far pagare i passeggeri per il bagaglio a mano: lo ha anticipato radio Cadena Ser e lo confermano fonti del ministero dei Diritti sociali e il Consumo. Secondo l'emittente radio, il totale degli importi delle sanzioni, sommati tra loro, è pari a oltre 150 milioni di euro. In una nota, l'associazione di consumatori Facua ha riferito che le compagnie multate sono Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea (nomi che il ministero «non conferma né smentisce»).

Le pratiche contestate

Oltre al sovrapprezzo per i bagagli a mano, Madrid contesta alle compagnie aeree altre pratiche: ad esempio, quella di far pagare un extra per la selezione del posto a sedere ad accompagnatori di persone con necessità particolari, come bimbi piccoli, la «mancanza di trasparenza nelle informazioni contrattuali» e la mancata disponibilità nell'accettare pagamenti in contanti dei biglietti aerei negli aeroporti.