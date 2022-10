Sparatoria nella caserma dei carabinieri di Asso: brigadiere apre il fuoco contro il comandante. Era stato in cura per problemi psichici

Sparatoria nella stazione dei carabinieri ad Asso, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni un brigadiere avrebbe aperto il fuoco, con la sua pistola d'ordinanza, contro il comandante di stazione dei carabinieri e si sarebbe poi barricato all'interno, sempre armato. Le condizioni della vittima non sono chiare.

Asso, la dinamica della sparatoria

Antonio Milia, questo il nome del brigadiere, ha sparato al comandante Luogotenente Doriano Furceri. Nell'area operativa della caserma non sono presenti altri Carabinieri. Sul posto i reparti specializzati.

Milia era stato ricoverato in passato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia (Como) poiché affetto da problemi di disagio psicologico. Poi era stato dimesso ed era rimasto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una commissione medico ospedaliera, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.