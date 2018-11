Commesso infedele ruba 2mila euro dalla cassa del "suo" supermercato

di E. B.

TRIESTE - Giornalmente rubava- dalla cassa del supermercato dove lavorava come commesso fino ad un totale di. Nella mattinata di venerdì scorso la Polizia di Stato lo ha arrestato: si tratta di un italiano incensurato, responsabile di reiterati. In particolare, a partire da settembre, il gestore del negozio si è reso conto che quasi ogni giorno sparivano dal fondo cassa piccole somme di denaro e ha deciso di sporgere querela di furto contro ignoti.E' così iniziata l'indagine coordinata dalla Procura, nell’ambito della quale gli investigatori del commissariato hanno svoltoaccertando che l’autore dei furti fosse proprio un dipendente. Nella mattinata di venerdì un equipaggio in borghese ha colto in flagranza il commesso e lo ha arrestato immediatamente dopo l’ultimo furto.