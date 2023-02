Commerciante assume solo donne con più di 40 anni, multato di 7500 euro: «Volevo aiutare chi fatica a trovare lavoro»

«Cerco commessa con più di 40 anni». Per questo annuncio di lavoro un commerciante di Barcellona è stato multato di 7.501 euro. Si chiama Javier Marcos e gestisce un'attività dedicata al montaggio e all'installazione di tende e persiane nel centro della città. L'estate scorsa aveva bisogno di una persona che sostituisse la sua dipendente di 69 anni che aveva deciso di andare in pensione. E così ha scritto su un portale.

Commerciante assume solo donne con più di 40 anni, perché è stato multato

Aver specificato nell'annuncio sia l'età che il sesso di chi intendeva assumere ha attirato le attenzioni dell'Ispettorato del lavoro. Javier è stato accusato, nello specifico, di "doppia discriminazione in base al sesso e all'età". Ha cercato di spiegare perché aveva deciso di riportare quelle indicazioni, ma il procedimento si è concluso con 7.501 euro.

Javier Marcos owns a small curtain-making firm located in Fort Pienc, Barcelona. https://t.co/2GyUGnpoD7 — IndiaToday (@IndiaToday) February 11, 2023

La difesa

Il datore di lavoro respinge completamente le accuse e sostiene che cercava una donna di mezza età perché nella sua attività ci sono molti clienti di quel profilo e perché è anche consapevole che le donne sopra i 40 anni hanno spesso difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. «Non l'ho fatto per discriminare, ma per aiutare un gruppo che fa fatica a trovare lavoro».

Pizzaiolo offre lavoro: «Cerco dipendenti, ma vogliono stare in nero e senza contratto»

Le norme

Nei due fascicoli si sostiene che la Costituzione spagnola stabilisce la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne e anche che lo Statuto dei lavoratori ammette la specificazione del sesso nell'impiego solo nelle occasioni che "per la natura della specifica attività professionale o per il contesto " si tratta di un "requisito professionale essenziale e decisivo". Per loro, il caso di Javier non soddisfa questi criteri.

Le accuse di trattamento differenziato

"Pensavo di avere una valanga di candidati e quello che ho avuto è una multa", si lamenta l'imprenditore, che critica l'alta sanzione e che deve pagare subito una grossa cifra. "È oltraggioso ", ha commentato in un'intervista con il digitale Línia Xarxa. Inoltre, Xavier si chiede perché la Generalitat possa fare campagne aperte per cercare donne che vogliano entrare nei Mossos d'Esquadra o nei Bombers e lui non può fare lo stesso.