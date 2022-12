Cometa “dei Neanderthal” sempre più vicina alla Terra dopo 50mila anni. Forse si vedrà a occhio nudo: ecco quando

Forse di potrà vedere ad occhio nudo. La cometa che il 1° febbraio 2023 passerà vicino alla Terra è una vecchia conoscenza. L'ultima volta che era passata "da queste parti" era 50.000 anni fa ai tempi dell'uomo di Neanderthal.

La "palla di neve cosmica" ha un nome e un cognome: si chiama C/2022 E3 (ZTF), orbita intorno al Sole ogni 50.000 anni e si avvicinerà al nostro pianeta esattamente il 1° febbraio 2023.

E3 è stata scoperta a marzo, ma di recente gli scienziati hanno scattato la prima foto dettagliata che rivela colori e scie luminose. Sebbene la cometa sia troppo debole per essere vista senza un telescopio, dovrebbe essere visibile a occhio nudo quando si troverà a circa 26 milioni di chilometri di distanza.



La cometa si trova attualmente a 117 milioni di chilometri dalla Terra ed è destinata a raggiungere il Sole il 1° gennaio, a compiere un giro di boa e ad avvicinarsi al nostro pianeta. E3 sarà la prima cometa osservata a occhio nudo dopo la cometa NEOWISE, nel luglio 2020.

Tuttavia, NEOWISE ha lasciato una lunga coda nebbiosa, mentre E3 apparirà probabilmente come una striscia grigia nel cielo notturno. E3 dovrebbe essere visibile dal 26 gennaio, ma raggiungerà la massima luminosità il 1° febbraio.

Gli altri spettacoli del cielo nel 2023

La cometa non è l'unico spettacolo cosmico previsto per il 2023: l'anno si aprirà con l'annuale pioggia di meteore delle Quadrantidi e si concluderà con l'impressionante pioggia di meteore delle Geminidi a dicembre. Le Quadrantidi sono una delle piogge di meteoriti più spettacolari dell'anno e per vederle non è necessaria un'attrezzatura specifica. Lo sciame di meteore raggiungerà il suo picco nella notte del 3 gennaio e nella mattina del 4 gennaio. Si tratta di una pioggia superiore alla media, che di solito vede il passaggio di 40 meteore all'ora.

Le Geminidi arriveranno dal 13 al 14 dicembre. Sono principalmente bianche, ma possono essere anche gialle, verdi, rosse o blu. Mentre le comete causano la maggior parte delle piogge di meteore, lo sciame di meteore Geminidi è unico nel suo genere, poiché si produce quando la Terra attraversa una scia di detriti creata da un asteroide noto come 3200 Phaethon.

Guardare la pioggia di meteore

Recatevi in una zona buia, lontana dall'inquinamento luminoso, e lasciate almeno 30 minuti per permettere agli occhi di adattarsi al cielo notturno. Lo sciame meteorico delle Geminidi è stato segnalato per la prima volta nel 1862, ma solo nel 1983 gli scienziati hanno stabilito che la fonte è 3200 Phaethon. Si chiama Geminidi perché quando la Terra passa attraverso i detriti, illumina la stella Castore nella costellazione dei Gemelli.