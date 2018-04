Come dimagrire dopo la Pasqua? Digiuno sbagliato: "Meglio spuntini ogni 2-3 ore"

Non c'è da stupirsi se in questo periodo dell'anno si assiste a un boom di richieste e consigli per dimagrire, complice anche l'arrivo della bella stagione. Tra, grigliate fuori porta e pranzi in famiglia, durante le festività pasquali è facile perdere la misura eMa? «La logica del non mangiare è sbagliatissima - sottolinea all'AdnKronos Salute Giorgio Calabrese, docente di Alimentazione e nutrizione umana all'Università di Torino - È invece opportuno mangiare più volte nella giornata, 5-6, a intervalli di 2-3 ore».«Piccoli pasti - raccomanda l'esperto - che oltre a saziarci ci aiutano ad abbassare anche l'indice glicemico; in questo modo 'tamponiamò l'insulina e dimagriamo allo stesso tempo». Cosa mettere nel piatto? «Non è necessario sacrificare la pasta - precisa Calabrese - e non devono mai mancare frutta e verdura»., per perdere qualche chilo in più possiamo anche abbinare alla dieta un po' di movimento fisico: «Impariamo a muoverci spesso, a fare attività all'aria aperta - consiglia il nutrizionista - Una camminata di 10 minuti al giorno ci fa bene, anche se un'ora sarebbe meglio», conclude Calabrese.