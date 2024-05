A 13 anni è la Cenerentola di casa: obbligata dal patrigno a lavare casa, fare il bucato e servire la famiglia. La mamma sapeva tutto

Veniva maltrattata e costretta a lavare casa ogni giorno. Come se fosse una moderna Cenerentola. È accaduto a Villesse (Friuli Venezia-Giulia), dove i genitori di una bambina di 13 anni sono stati accusati di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della piccola.

Spesso la 13enne veniva umiliata davanti ai fratelli minori, sia dalla mamma (32 anni) e sia dal patrigno (53 anni). La ragazzina non era soltanto costretta a pulire quotidianamente l'abitazione, ma doveva occupasi del bucato e doveva servire il resto della famiglia a tavola. La piccola viveva con la costante paura di essere svegliata nel cuore della notte e, molte delle volte, non è riuscita ad andare a scuola perché doveva sottostare ai maltrattamenti dell'uomo.

Monte San Giusto, rapimento del turista inglese: la Cassazione conferma tutte le condanne

Le indagini e l'arresto

A far scattare le indagini è stata la segnalazione della scuola frequentata dalla 13enne, che ha trovato il coraggio di parlare di ciò che le accadeva a casa con i suoi insegnanti.

Il caso è stato seguito dalla Procura di Gorizia che, grazie alle telecamere di videosorveglianza piazzate nella casa dell'indagato, hanno trovato la conferma dei sospetti.

Dopo le prove, il patrigno è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri perché ritenuto responsabile dei maltrattamenti ai danni della figliastra. La moglie, nonché mamma naturale della minore, è stata denunciata in stato di libertà, per analoga ipotesi di reato. Per lei è stata ipotizzata presunta condotta omissiva, in quanto non si sarebbe opposta alle vessazioni subite dalla minore.