Come sta Berlusconi, il bollettino di Zangrillo: «Costante miglioramento»

Silvio Berlusconi, come sta l'ex premier ricoverato per Covid: il suo medico Alberto Zangrillo ha aggiornato la stampa sulle condizioni di salute del Cavaliere, ricoverato all'ospedale San Raffaele dopo aver contratto il coronavirus. «Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti», si legge nel bollettino.

