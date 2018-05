Coma etilico a 13 anni Ragazzino in fin di vita Trovate tracce di hashish

di Mariagiovanna Capone

Ennesima tragedia che coinvolge un minorenne durante ladel sabato sera. Un ragazzo di appena tredici anni è giunto intorno alle 23.30 all'Ospedale Santobono dicon un codice rosso. Privo di sensi, il ragazzino versa in gravi condizioni per intossicazione da alcol e coma etilico ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio vomerese.Le prime analisi effettuate sul tredicenne mostrerebbero anche una positività ai cannabinoidi, segno di una notte da sballo che coinvolge ormai troppo spesso vittime sempre più giovani che assumono con spregiudicatezza alcolici e stupefacenti.Il coma etilico rappresenta la conseguenza più grave dell'intossicazione acuta da alcol e l'effetto si raggiunge quando il livello di etanolo presente nel sangue è circa il 3-4 per mille ma negli adolescenti questo valore si abbassa di molto. Il coma etilico è estremamente pericoloso e può essere letale perché provoca arresto cardiaco o respiratorio. Adesso le forze dell'ordine dovranno verificare in che modo il ragazzo ricoverato al Santobono si è procurato gli alcolici: se acquistandolo in un supermercato oppure in un bar.La chiamata al 118 da San Sebastiano al Vesuvio è arrivata da suoi amici. Gli operatori lo hanno trovato incosciente per strada.