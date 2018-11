Litiga con i compagni lo studente modello torna a scuola con un coltello

UDINE - Litiga con i compagni e torna a scuola per il rientro pomeridiano portando con sé un coltello. È successo nel primo pomeriggio di ieri in una scuola media di Udine. Protagonista della vicenda un ragazzino di 12 anni. Il vicepreside lo ha notato nascondere il coltello all'esterno dell'istituto, vicino a una cabina telefonica, prima di entrare in aula per la ripresa delle lezioni, e ha chiamato i Carabinieri.



I militari dell'Arma della compagnia di Udine hanno recuperato e sequestrato il coltello, ricostruendo la vicenda. Dal racconto di compagni e insegnanti, pare infatti che al mattino il minore, un ragazzino bravo a scuola e che non ha mai avuto problemi, avrebbe avuto un battibecco con alcuni compagni. Il minorenne è stato riaffidato ai genitori. Il caso è stato segnalato ai servizi sociali e alla Procura dei minori. Non avendo compiuto i 14 anni, il ragazzino non è imputabile.

